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Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği’nden iki gönüllünün katılım gösterdiği, ‘İletişim ve Halkla İlişkiler’ konulu eğitim, Ankara'da tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği’nden iki gönüllünün katılım gösterdiği, ‘İletişim ve Halkla İlişkiler’ konulu eğitim, Ankara'da tamamlandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:38
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Eğitim tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplumu Güçlendir Merkezi’nin yürütücüsü olduğu Sivil Toplum Örgütü Kaynak Merkezi Projesi, kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında ‘STÖ'ler için İletişim ve Halkla İlişkiler’ konulu eğitim verildi. Eğitim, sivil toplum örgütlerinin iletişim ve halkla ilişkilerle faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlendi. Eğitimde, ‘STÖ’lerin hedef grup ve paydaşlarını tespit etme becerilerinin güçlendirilmesi, STÖ’lerin çalışmalarını yaygınlaştırmak ve duyurmak için yerel ve ulusal medyayı nasıl kullanılabileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, STÖ’lerin internet ve yeni medya araçlarının kullanımı’ konusunda yetkinleştirilmesine yönelik bilgiler verildi. SORGED'i temsilen gönüllülerden Sümeyye Yaşar ve Selin Bulut katılım sağladı.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Tamamlandı
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