Eğitim tamamlandı

Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin bağımlılık konusunda bilinç kazanması, farkındalık oluşturularak toplum içinde rol model oluşturmaları, modern bağımlılık riskleri konusunda bilgi edinmeleri hedeflendiği bildirildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, 35 gencin katılımı ile gerçekleşen eğitim programında bağımlılıkla ilgili kurumsal müdahale fikirleri çalışması üzerine interaktif yöntemlerin masaya yatırıldığını ifade etti.