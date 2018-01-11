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Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen "Kariyere İlk Adım" isimli projenin üçüncü eğitimi Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi gerçekleşti.

Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen "Kariyere İlk Adım" isimli projenin üçüncü eğitimi Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi gerçekleşti.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Eğitim tamamlandı

Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin bağımlılık konusunda bilinç kazanması, farkındalık oluşturularak toplum içinde rol model oluşturmaları, modern bağımlılık riskleri konusunda bilgi edinmeleri hedeflendiği bildirildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, 35 gencin katılımı ile gerçekleşen eğitim programında bağımlılıkla ilgili kurumsal müdahale fikirleri çalışması üzerine interaktif yöntemlerin masaya yatırıldığını ifade etti.

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