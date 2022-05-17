Eğitim tamamlandı

E-posta kullanımının önemi üzerinde durulan eğitimde, katılımcılar sertifikalarını aldı. Düzenlenen eğitimde e-postanın önemini, e-posta ile iletişimde en sık yapılan hataları, resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarını, iş arama sürecinde başarılı bir etkili e-posta yazım tekniklerini, formal ve informal yazım şekillerini, e-posta bileşenleri anlatıldı.

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte iletişim yollarında çeşitlilik artığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İş arama sürecinde e-posta yazışmalarında kullanılan üslup, olumlu geri dönüşler için önemlidir. İş arama süresince ve iş hayatında başarılı olabilmek için doğru iletişim kurmamız gerekir. İş hayatında birçok yazışma çeşidini kullanıyoruz. Kimimiz çoğunu kimimiz azını biliyoruz. Peki hepsini doğru mu biliyoruz? Bu eğitimle iş başvurularında etkili yazım teknikleri, etkili e-posta kullanımı, formal ve informal yazım şekillerini öğrenebileceksiniz” dedi.

Günümüzde en hızlı iletişim araçlarından biri e-posta olduğunun altını çizen Uğuz, “E-posta, yazı, doküman, resim, ses veya video gibi pek çok farklı materyalin gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. E-posta, günümüzde, başta kurumsal iletişim olmak üzere pek çok alanda tercih edilen etkili bir iletişim yoludur. Tüm iletişim yöntemlerinde olduğu gibi e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim yönteminde de temel ilkelere uygun hareket etmemek, iletişim sürecinde çeşitli engeller doğurabilmektedir. Gençler, iş ve eğitim hayatları boyunca e-postayı çeşitli amaçlarla kullanmaktadırlar. Resmi ve günlük yazışmalar, iş arama sürecinde özgeçmiş gönderme, bilgi alma/verme, ödev teslimi ve veri paylaşımı gençlerin e-posta kullanmadaki temel amaçları arasında sayılabilir. Gençler, bu amaçlar doğrultusunda e-posta gönderirken e-posta bileşenlerini de dikkate alarak belli başlı yazım kurallarına dikkat etmelidirler. Etkili E-Posta Kullanımı Eğitimi ile, etkili e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğreterek, iş arama sürecinde başarılı bir e-posta yazmayı amaçlamıştır” şeklinde konuştu.

Muhammed Üstüntaş