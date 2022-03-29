Eğitim tamamlandı

Geçtiğimiz hafta sonu SORGED tarafından ‘Sosyal Medya Yöneticiliği Eğitimi’ düzenlendi. T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘Sosyal Medya Yöneticiliği Eğitimi’ düzenlendi.

Yapılan eğitimin oldukça verimli geçtiğinin altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sosyal medya yönetimi; sosyal medya hesaplarının nasıl kullanılacağı, kitlelere hangi adımlarla iletişim kurulması gerektiğini, hesapların büyümesi için hangi adımların atılması gerektiği, görüntü ve hitap yönetiminin nasıl olmasını ve beklenmeyen durumlar için hangi yolların izlenmesi gerektiğini gösteren yönlendirmedir. Sosyal medya, günümüzde insanlar için her gün farklı gündemler oluşturan çok güçlü bir konumdadır ve reddedilemez bir pazarlama yöntemi olmuştur. Bu yüzden sosyal medya yönetimi; sanal güvenlik, ekonomik ve sosyal çevre açısından büyük önem kazanmıştır” dedi.

ZORUNLU SÜREÇ

Sosyal medya yönetimi, kurumsal firmalar ve markalar için profesyonel yapılması gereken zorunlu bir süreç haline geldiğini ifade eden Uğuz, “Sosyal medya marka bilinirliğini arttırma ve e- ticaret hacmini yükseltmekte çok etkili bir alandır. Günümüzde Youtube, Instagram, Facebook gibi günlük hayatta kullandığınız birçok sosyal medya platformu ürün ve hizmetleri tanıtılması, satışı gibi işlemlerin yapıldığı bir kanal haline gelebiliyor. Bu yüzden her işletmenin etkili sosyal medya yönetimine ihtiyacı vardır. Bu noktada düzenlediğimiz Sosyal medya yöneticiliği eğitimi ile gençler, sosyal medya sitelerini etkin şekilde kullanabilmeyi, profesyonel sayfalar oluşturabilmeyi, etkin şekilde yönetebilmeyi, satışları ve müşteri iletişimini artırmayı ve düzenli içerik üretimlerini nasıl yapabileceğini öğrenmiştir” ifadelerini kullandı.