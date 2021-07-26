Eğitim tamamlandı

Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser Projesi ‘Telafide Ben de Varım’ eğitimleri kapsamında hizmet içi eğitim kursu açıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde açılan ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ eğitim kursu tamamlandı. Öğretmenlere yönelik yapılan eğitim 4 gün boyunca 30 saat sürdü. Bilişsel ve Duygusal Beceri kazanımlarına yönelik 40’dan fazla oyunun yer aldığı, birbirinden eğlenceli takım oyunlarının uygulamalı yapıldığı eğitime katılan öğretmenler, neşeli saatler geçirip, yeni bilgiler edinirken, mevcut bilgilerini de tazeleme imkanı buldu.