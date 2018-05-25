Eğitim Tamam

Bozok Teknopark'daki eğitimlere çok sayıda öğrenci başvuru yaptı. Yapılan başvurular arasından seçimle belirlenen katılımcılar, beşer kişilik guruplar halinde Sorgun İŞGEM AB Girişimcilik Uzmanı İlker Sökmen tarafından ‘girişimcilik ve iş fikri oluşturma’ eğitimine tabi tutuldu. Eğitimin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme neticesinden 10 iş fikri yarışmaya girmeye hak kazandı, sertifikaları taktim edildi. Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Kara, bundan sonraki süreçte bu uygulamanın devam edeceğini, yeni eğitim öğretim döneminde 2 periyotta eğitimlerin verilip yarışmaların süreceğini bildirerek, İş Fikri yarışmalarının ödüllü ve iş dünyasına açık yapılacağını ve başarılı iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda yer alması için gereken destekleri vereceklerini söyledi.