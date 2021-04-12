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Eğitim süreci değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim süreci değerlendirildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:16
Eğitim süreci değerlendirildi

Okul türlerine göre, Merkezde bulunan Okul öncesi, İlkokul-Ortaokul-Özel Eğitim, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, RAM, BİLSEM, Halk Eğitim-İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi-Fen Lisesi, Anadolu Lisesi Müdürleri toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, alınan tedbirler, Destekleme Yetiştirme Kursları, uzaktan eğitim, LGS,YKS, sınava girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinlik, rehberlik faaliyetleri, ESER Projesi, öğrenci pansiyonları, HES kodu sorgulama ile öğrenci ve öğretmenler için hazırlanan çevrimiçi eğitimler konularından bahsedildi. Okul Müdürleri, görüş öneri ve taleplerini iletti. 

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Eğitim Süreci Değerlendirildi
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