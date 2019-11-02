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Eğitim sonrası sertifika

Eğitim sonrası sertifika

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
Eğitim sonrası sertifika

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Drone ile Tarımsal Arazilerin etkin kontrolü için personel eğitimi’ proje kapsamında düzenlenen eğitim sonrasında, katılımcılar belgelerini aldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, proje ile sahada görevli personelin gelişmiş teknolojilerle bilgi ve beceri seviyelerini arttırarak, daha kısa sürede, etkin bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini, böylece çiftçiye daha faydalı olmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Özdemir, ‘’Kurumumuzun çalışma konuları arasında yer alan tarımsal faaliyetlerin organizasyonu, kuraklık, sel, tarımsal hastalık ve zararlılar nedeniyle oluşan hasarların tespiti havadan yapılacaktır. Bununla birlikte, sularda avcılığın kontrolü başta olmak üzere pek çok alanda Drone kullanımıyla tespit, denetim ve kontrol faaliyetlerini, daha az zamanda, daha az maliyetle, daha az iş gücüyle ve daha doğru bir şekilde yapabilmek amaçlarımız arasındadır’’ dedi. Proje ile İnsansız Hava Araçlarının tanıtımı, Hava Hukuku ve Sorumluluklar, Hava Aracı Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri, Meteoroloji, Bakım-Onarım ve Uçuş pratik eğitimi gibi konularda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Araçları Talimatı kapsamında 30 katılımcıya eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri ve sertifikaları da törenle dağıtıldı. 

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