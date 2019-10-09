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Eğitim seminerlerine devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlere yönelik seminer çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim seminerlerine devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlere yönelik seminer çalışmalarını sürdürüyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Eğitim seminerlerine devam

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Müdürlüğü, okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verilmesi amacıyla düzenlenen eğitim çalışmasına 23 civarında öğretmen katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK BİTO Destek Programları özelinde bilgilendirme, Proje Fikri Geliştirme, Yazma Teknikleri’ başlıklı eğitim semineri kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. Böyükata, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen, ‘4000’li programlar’ olarak bilinen destekler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Öğrencilerin gelişimi açısından çok faydalı programlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Böyükata, Fen Lisesi öğrencilerinin tamamının proje etkinlikleri ile aktif hale getirilebileceğine değindi. Proje fikri geliştirme bakımından izlenecek yolları ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin proje danışmanlığı rollerini yürütürken bilmeleri gereken inceliklerden bahsetti. Toplantı kapsamındaki eğitim etkinliğine, proje hazırlama ve yürütme süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan öğretmenler katıldı. Katılımcılara proje yazımında göz önünde bulundurulması gereken temel hususlar aktarıldı ve takip edilmesi gereken stratejiler anlatıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Öğretmenlerimiz günün sonunda ve yorgun olmalarına rağmen aktif bir katılım sağladılar. Canlı geçen bir toplantı oldu. Okulda proje faaliyetlerinin artması temennisiyle katılan öğretmenlerimize ve bu buluşmaya vesile olan okul müdürüne teşekkür ederim” dedi. Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Müdürü Atakan Akdaş, eğitim seminerini veren yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim etti.

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