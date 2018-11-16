Eğitim Seferberliği

Her haftanın belirli günlerine yayılan çalıştaylarda branş öğretmenleri ile eğitim-öğretimin sorunları, müfredat programı, okul aile iş birliği, dezavantajlı çocukların eğitimi, yetiştirme kursları ve egzersizler, düzenli kitap okuma alışkanlıkları, eğitim ve öğretim materyalleri, etkin ve verimli anlatıma yönelik projeler ve öğrencilerin sınavlara hazırlanması gibi pek çok konularda istişarelerde bulunuluyor. Çalıştayda oluşturulan branş bazındaki gruplar arasında eğitim ve öğretimde örnek oluşturabilecek güzel örneklerin paylaşılması ise öğretmenler arasında çok olumlu etkiler bırakıyor. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yasin Gürsoy, ‘’Bizler bu önemli çalıştayda kesinlikle bir gündem maddesi oluşturmadık. Okulların fiziki ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp eğitim ve öğretimi hedef aldık. Saraykent İlçemizde öğretmen ve öğrenci başarısını nasıl arttırabiliriz noktasında öğretmenlerimizin çok değerli fikirlerine ihtiyaç duyduk. Bu konu da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlere düşebilecek hangi görevler var ise değerli öğretmenlerimizden bu konular hakkında görüşler aldık’’ dedi.

Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyanise, öğretmenlere böylesine önemli bir çalıştaya katıldıklarından dolayı teşekkür etti, ‘’Saraykent İlçemizde yapılan bu çalıştay eğitim ve öğretimde bugüne kadar yapılan toplantılardan çok daha farklı bir çalışma olarak devam etmektedir. Özellikle gündem maddelerinin öğretmenler tarafından belirlenmesi yönü ile eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırabilme noktasında son derece faydalı ve sıradışı bir çalışma olmaktadır. Yapılan istişarelerde zümreler arasında farklı etkinlikler planlanarak en yakın zamanda hayata geçirilecektir. Umarım gelecek zamanlarda önemli gördüğümüz bu çalışma meyvelerini eğitim kalitesinin artmasıyla birlikte verecektir’’ diye konuştu.