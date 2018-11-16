Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93297
ALTIN
210.011
DOLAR
5.3165
STERLİN
6.8758
EURO
6.0196

Eğitim Seferberliği

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki öğretmenlerin branş bazında katılımı ile eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirebilme çalıştaylarına başladı.

Eğitim Seferberliği

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki öğretmenlerin branş bazında katılımı ile eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirebilme çalıştaylarına başladı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:47
12 Okunma
Eğitim Seferberliği

 Her haftanın belirli günlerine yayılan çalıştaylarda branş öğretmenleri ile eğitim-öğretimin sorunları, müfredat programı, okul aile iş birliği, dezavantajlı çocukların eğitimi, yetiştirme kursları ve egzersizler, düzenli kitap okuma alışkanlıkları, eğitim ve öğretim materyalleri, etkin ve verimli anlatıma yönelik projeler ve öğrencilerin sınavlara hazırlanması gibi pek çok konularda istişarelerde bulunuluyor. Çalıştayda oluşturulan branş bazındaki gruplar arasında eğitim ve öğretimde örnek oluşturabilecek güzel örneklerin paylaşılması ise öğretmenler arasında çok olumlu etkiler bırakıyor. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yasin Gürsoy, ‘’Bizler bu önemli çalıştayda kesinlikle bir gündem maddesi oluşturmadık. Okulların fiziki ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp eğitim ve öğretimi hedef aldık. Saraykent İlçemizde öğretmen ve öğrenci başarısını nasıl arttırabiliriz noktasında öğretmenlerimizin çok değerli fikirlerine ihtiyaç duyduk. Bu konu da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlere düşebilecek hangi görevler var ise değerli öğretmenlerimizden bu konular hakkında görüşler aldık’’ dedi.
Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyanise, öğretmenlere böylesine önemli bir çalıştaya katıldıklarından dolayı teşekkür etti, ‘’Saraykent İlçemizde yapılan bu çalıştay eğitim ve öğretimde bugüne kadar yapılan toplantılardan çok daha farklı bir çalışma olarak devam etmektedir. Özellikle gündem maddelerinin öğretmenler tarafından belirlenmesi yönü ile eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırabilme noktasında son derece faydalı ve sıradışı bir çalışma olmaktadır. Yapılan istişarelerde zümreler arasında farklı etkinlikler planlanarak en yakın zamanda hayata geçirilecektir. Umarım gelecek zamanlarda önemli gördüğümüz bu çalışma meyvelerini eğitim kalitesinin artmasıyla birlikte verecektir’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Seferberliği
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Seçim atmosferini yaşadılar
Seçim atmosferini yaşadılar
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Okullar mercek altında
Okullar mercek altında
Demokrasi Eğitimi
Demokrasi Eğitimi
Mesleki Yönelim Test Bataryası
Mesleki Yönelim Test Bataryası
Pansiyon denetimi
Pansiyon denetimi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim