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Eğitim ortamları güçlendirilmeli

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bulunan okulları ziyaret etti.

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:18
Eğitim ortamları güçlendirilmeli

Ziyarette Yazıcı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti. Ovakent İmam Hatip Ortaokulu, Ovakent İlkokulu, Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile Necmettin Yıldız Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Yazıcı bir dizi incelemelerde bulundu. Öğrencilerin sınıflarına misafir olan Yazıcı, geleceğin teminatı olan gençler ile sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, Yozgat’ta yürütülen ‘Kitaplara Göz Değsin Projesinden' bahsederek, kütüphanelerin okullardaki önemi ve işlevi konularına değindi. Yazıcı, “Ziyaretlerimizde okullardaki eğitim öğretim süreçleri, 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimizin sınava hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar, mesleki eğitimin önemi ve mesleki eğitime devam eden öğrencilerimizin özgüven ve değer duygusunun artırılması için velilerle yapılacak olan işbirliği çalışmaları ve her öğrencimizin mutlaka en az bir sosyal, kültürel ve sportif faaliyete dahil olmasının  öneminden bahsettik. Öğretmenlerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Emeklerinden dolayı yönetici, öğretmenler ve diğer çalışanlara teşekkür ederim” dedi. 

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