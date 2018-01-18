Eğitim öncelik olacak

TÜGVA Yozgat İl temsilciliği bünyesinde Ortaokul Koordinatörlüğü İstişare toplantısı düzenlendi.

Vakıf binasında gerçekleştirilen toplantıda ortaöğretim idarecileri ve eğitmenler yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca yeni dönem projeler üzerinde duruldu.

TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Samet İşbilen, eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline gireceğini belirterek,

15 günlük tatil sürecinde ve ikinci eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy, milli ve manevi değerlerine sahip gençlerin yetişmesine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerini belirtti.