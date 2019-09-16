Eğitim-öğretim görüşüldü

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Saraykent İlçe Jandarma Komutanı Adem Akça, Saraykent Emniyet Amiri Ahmet Kurt, eğitim kurumu yöneticileri ve okul aile birliği başkanları toplantıda hazır bulundu. Yaz tatili sürecinin bitmesiyle birlikte ilk ders zili çaldığında öğrencilerin güvenli olarak okullarına kavuşabilmesi için bir dizi tedbirlerin görüşüldüğü toplantı da, okul müdürleri ve aile birliği başkanlarının üzerlerine düşen görevler maddeler halinde görüşülerek, karara bağlandı. Kaymakam Bekir Özen, eğitim ve öğretim paydaşlarına yönelik önemli hatırlatmalarda bulundu. Kaymakam Özen, ‘’Saraykent İlçemizin eğitim-öğretimin yılının sağlıklı bir şekilde başlaması, devam etmesi için gereken işbirliğini hayata geçirebilmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Eğitim-öğretimin öncelikli paydaşları olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerden en önemlisi ise yavrularımızın her türlü güvenliğinin sağlanmasıdır. Gerek kolluk kuvvetleri gerekse eğitim kurumu yöneticilerinin aktif olarak görev aldığı bu önemli süreçte kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesi işimizi daha da kolaylaştıracaktır’’ dedi. Kaymakam Özen, eğitim kurumlarındaki eğitim kalitesini en üst düzeye getirebilmek için kurumların fiziksel olarak bakım, onarım, tadilatlarının en kısa sürede tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Özen, ‘’Fiziksel ve donanımsal açıdan eğitim-öğretim ortamına hazırlıklı olan kurumlarımızda verimli bir eğitim-öğretim sürecinin icrasında ise yapacağımız eğitim projeleri çocuklarımıza üst düzeyde yarar olarak geri dönecektir. Bu konuda eğitim kurumu yöneticileri olarak gerekli çalışmaları yapacağınıza güvenim tamdır. Okul aile birliği başkanlarımızda eğitim-öğretimi olumlu yönde desteklemeleri, işbirliği içerisinde hareket etmeleri Saraykent'te başarıyı beraberinde getirecektir’’ diye konuştu.