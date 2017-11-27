Eğitim Müzesi açıldı

Tasnifi yapılan evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ile eğitim materyalleri tasnif edildi. Tasnif edilen eserler Yozgat Lisesi’nin tarihi binasında oluşturulan bölümde ‘Eğitim Tarihi Müzesi’ oluşturuldu. Yozgat’ın eğitim tarihine ışık tutan müzenin açılışını Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yaptı. Milli Eğitim yöneticileri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen açılışın ardından, müze gezildi. Yazıcı, müzelerin canlı tarihimiz olduğunu belirterek, onları korumak, gelecek nesle aktarmanın önemli olduğunun altını çizdi. Projenin mimarı olan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini ileten Yazıcı, müzenin yapımında emeği geçen başta Yozgat Lisemiz Müdürü Şaban Dilbirliği olmak üzere tüm meslektaşlarına teşekkür etti.