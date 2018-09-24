Eğitim masaya yatırıldı

Milletvekili Başer, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğa değindi, eğitimin aslında kalkınmanın, gelişmenin, teknolojinin ve erdemliliğin temeli olduğunu söyledi. Başer, "Vatanına milletine, devletine bayrağına, kutsallarına saygılı bir şehir olan Yozgat'ın evlatlarına devletin imkanlarını en iyi şekilde sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece bu yıl Yozgat merkezde 50 milyon liralık eğitim yatırımı yapılmıştır" dedi.

Yozgat merkez dahil bütün ilçelerinde okulların tamamına yakınını yenilediklerini vurgulayan Başer, bundan sonraki süreçte okullarda eğitim kalitesini artırıp, Bozok Üniversitesi ile birlikte Yozgat'ı eğitimin yıldızı, merkez üssü haline getirilmesi için çalışılması gerektiğinin altını çizdi, bu konuda okul müdürlerine, öğretmenlere büyük görevlerin düştüğünü anlattı. Yozgat İl genelinde 6 Fen Lisesi’nin ve proje okulların bulunduğuna değinen Milletvekili Başer, "Eğitim sonuçlarına baktığımızda Yozgat'ın başarısı çok düşük. Okul müdürlerimizin mezun olacak öğrencilerinin en iyi üniversitelere girdiğinin rüyasını görmesi gerekiyor. Okul müdürlerimiz başarıya odaklanacak ve öğretmenlerini, öğrencilerini ve velileri yönlendirecek. Biz, eğitim konusunda devlet imkanlarını Yozgat getirmek ve Yozgat eğitimini Türkiye ortalamasının üstüne taşımak istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? inanırsak yaparız. Bu başarıyı sağlayacak olan idealist okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizdir" diye konuştu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’dan bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenci bilgisini alan Başer, "İlimizde mezun olan 6 bin 43 öğrenciden 5 bin 223 öğrenci sınava girmiş bin 689 öğrenci bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmiş. Başarı oranı yüzde 37'dir. Bu rakam çok düşük başarı seviyemizi biran önce yükseltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli de, Yozgat'a bir Spor Lisesi’nin kurulması gerektiğini, bu konuda siyasilerden destek beklediklerini dile getirdi. Toplantıya, Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, okul müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı.