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Eğitim masaya yatırıldı

YOZGAT’ta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal ve Abdülkadir Akgül’ün katılımları ile Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonunda eğitim masaya yatırıldı.

Eğitim masaya yatırıldı

YOZGAT’ta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal ve Abdülkadir Akgül’ün katılımları ile Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonunda eğitim masaya yatırıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitim masaya yatırıldı

Yozgat’ta 2002-2018 yılları arası İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında, eğitim-öğretimi değerlendirme toplantısında Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi, Kredi Yurtlar Kurumu yöneticileri, sunumlarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta eğitim seviyesinin yükseltilmesi noktasında eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını söyledi. Bozdağ, Bozok Üniversitesi’nin kuruluşunun ardın hızla gelişerek, daha önceki dönemlerde kurulan üniversitelerle yarışır hale geldiğini, tercih edilen bir üniversite olması nedeniyle de öğrenci sayısının sürekli arttığının altını çizdi. Yozgat il eğitim seviyesinin yükseltilmesi, eğitim sorunları başta olmak üzere ilk, orta, lise ve dengi eğitim çalışmalarının yanı sıra yükseköğretim çalışmalarının geniş çaplı masaya yatırıldığı toplantıda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kamu hizmetleri arasında sunulan en önemli hizmetin eğitim olduğunu söyledi.  Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Rasim Parlak ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey sunum yaptı. Yozgat 2002-2018 yılları arası İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Eğitim ve Öğretim Değerlendirme toplantısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu yöneticilerinin sunumları ardından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekilleri brifing aldı.

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