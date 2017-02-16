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Eğitim masaya yatırıldı

16 Şubat 2017 Perşembe 06:00
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Yozgat eğitimi ilçe milli eğitim müdürlerinin de katıldığı bir toplantı ile enine boyuna değerlendirildi.

Eğitim masaya yatırıldı
Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Tekin başkanlığında ilçe müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki toplantıda milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve AR-GE ekibi de hazır bulundu. 
Toplantının gündem maddeleri yapım-onarım işleri, eğitimde kaliteyi arttırma, sınav kaygısını yenmek için öğrencilere rehberlik hizmetlerinin verilmesi şeklinde devam etti.
İlçe ve Merkez okullarının sorunlarının görüşüldüğü toplantıda başarıyı arttırmak amaçlı ilçelerde eğitim çalıştayının yapılacağına karar verilirken toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibinin çalıştay programının planlaması ve sunumunun ardından son buldu. 

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