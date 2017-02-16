Eğitim masaya yatırıldı

Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Tekin başkanlığında ilçe müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki toplantıda milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve AR-GE ekibi de hazır bulundu.

Toplantının gündem maddeleri yapım-onarım işleri, eğitimde kaliteyi arttırma, sınav kaygısını yenmek için öğrencilere rehberlik hizmetlerinin verilmesi şeklinde devam etti.