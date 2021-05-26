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Eğitim masaya yatırıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile video/konferans yöntemi ile eğitimdeki son durumu değerlendirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
Eğitim masaya yatırıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile ilin eğitimine yönelik genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, kurum öneticileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden eğitim süreçlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Yozgat il genelinde uygulanan projeler, bu konuda okullar tarafından yapılan çalışmalar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, salgın tedbirleri Liseye Geçiş Sınavı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, salgın tedbirleri ile sene sonu hazırlıkları konuları görüşüldü. Özellikle 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan il genelindeki 163 okulda 578 salonda 5 bin 827 öğrencinin katılacak olduğu, bin 500 öğretmenin görev alacağı Liseye Geçiş Sınavı hazırlıkları, sınavda alınacak tedbirler, salgın sürecine uygun sınavın yapılması için okul içi ve dışında alınacak tedbirler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konularında gerekli uyarılar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Latif Çetingöz tarafından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Kılavuzu sunumu yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri gündem maddeleriyle ilgili ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yazıcı, fikir alışverişinde bulunup, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, 6 Haziranda sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diledi.

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Eğitim Masaya Yatırıldı
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