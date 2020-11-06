Eğitim masaya yatırıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla eğitim masaya yatırılıp, genel değerlendirme yapıldı. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki toplantıda, sunumlar yapıldı, bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi. Salgınla ilgili alınan tedbirler, uzaktan ve yüz yüze eğitim süreci ele alındı, okul ve kurumların ihtiyaçları belirlendi. Kış mevsimi hazırlıkları, Avrupa Birliği, kalkınma ajansları, TÜBİTAK projeleri, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, taşımalı eğitim, akademik başarının artırılmasına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar, dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar konuşuldu. EBA destek noktaları, ölçme değerlendirme, izleme süreçleri, velilere yönelik seminer ve eğitimler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrencilerin dönem başı ve dönem sonu itibarıyla kazanımlarının takibinin yapılması, eksikliklerin giderilmesi konuları görüşüldü, gerekli istişarelerin ardından kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, gündem maddelerinin yanı sıra, destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilerin kazanımlarına göre işlenecek konuların belirlenmesini istedi. Yazıcı, her öğrencinin en az bir sosyal, sportif ve kültürel faaliyete yönlendirilmesi, konularına değinerek, ilimiz eğitimine katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti, iyi dilek ve temennilerde bulundu.