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Eğitim kurumlarını inceledi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daha önce görev yaptığı Sorgun ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, eğitim kurumlarında da incelemelerde bulundu.

Eğitim kurumlarını inceledi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daha önce görev yaptığı Sorgun ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunup, eğitim kurumlarında da incelemelerde bulundu.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Eğitim kurumlarını inceledi

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i makamında ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Sorgun eğitimiyle ilgili istişarelerde bulunup, eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Yazıcı, daha sonra Mevlüde – Ahmet Doğanay Fen Lisesini, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, Millî Egemenlik Ortaokulunu ziyaret etti. Yazıcı, erdemli ve emin insan nasıl olunur, kitap okumanın sınavlara ve hayatımıza yansıyan etkileri, kaygının ve aşırı heyecanın sınavlar üzerindeki olumsuz etkisi, Vatan ve Millet sevgisi ile kök değerlerimiz konularında öğrencilerle hasbihalde bulundu. Öğrencilerin istek ve taleplerini alan Yazıcı, okullarda yaptığı ziyaretlerde, yönetici ve öğretmenler ile bir araya geldi. Yazıcı, ‘Her şeyden önce unutmamız gerek bir husus, bizler topluma yön veren, insanları hayata hazırlayan eğitimcileriz. Öğrencilerimize iyi eğitim verip, onları hayata hazırlama noktasında onları iyi tanıyıp hayatlarına etki eden bileşenleri isabetli bir şekilde tespit etmemiz gerekir. Sürekli telkin biz eğitimciler için doğru bir metot değildir. Bizlere tertemiz fıtratlarıyla emanet edilen yavrularımıza eğitim verirken öncelikle sevgi dilini kullanarak kalplerine, yüreklerine dokunup, gerekli bilinci kazandırmamız gerekir’ dedi.

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