Eğitim Kurumlarında Sınav hazırlığı

YOZGAT il genelinde gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı’na yönelik okulların denetimi, dezenfektesi, öğrencilerin sınavlara hazırlanması gibi konulara yönelik çalışmalar ile birlikte hazırlıklar da devam ediyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav merkezi okullarda ziyaretler gerçekleştirerek, Liselere Giriş Sınavı ile ilgili yapılan hazırlık çalışmaları denetlendi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı LGS sınavının 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini hatırlatarak, virüs tedbirleri kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin kendi okullarında sınava gireceklerini bildirdi. Akkan, sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, sınav kuralları ile ilgili sınav merkezi müdürlerine yönelik toplantı yaptı.