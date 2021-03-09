Eğitim kurumlarına yakın takip

Okulların yaptığı çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi alan Yazıcı, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerimizle sohbet etti. Yazıcı, kitap okumanın akademik başarı üzerindeki olumlu etkileri, problem çözme becerisi, hedeflere ulaşmadaki izlenecek pratik yollar, planlı-programlı çalışmanın önemi, kazanım süreçlerinin takibiyle analizi, sınav kaygısı ve olumsuz etkileri konularında bilgiler vererek öğrencilerin taleplerini aldı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, salgın sürecinde alınması gereken tedbirler, soyut kavramların yoğun olduğu derslerde konular anlatılırken hayatın içinden(somut )örnekler vererek anlatmanın öğrenci üzerindeki olumlu etkileri, öğrencilerde kazanımların davranışa dönüşmesi ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurularak ders işlenmesinin önemi konularından bahsetti. Öğretmenlerin taleplerini alan Yazıcı, her bir meslektaşının salgın sürecinde canla başla çalıştığını, ellerinden gelenin daha fazlasını yaptığını dile getirerek, okul yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür etti.