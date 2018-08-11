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Eğitim kurumlarına denetim

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, ilçede yapımı devam eden eğitim kurumlarını ziyaret edip, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Eğitim kurumlarına denetim

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, ilçede yapımı devam eden eğitim kurumlarını ziyaret edip, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Eğitim kurumlarına denetim

Doğan, Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Öğrenci pansiyonu, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonunu ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Doğan, eğitim kurumlarından Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Öğrenci Pansiyonu, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulunun 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğretime hazır olacağını, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu inşatlarının hızla devam ettiğini söyledi.

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