Eğitim kurumlarına denetim

Doğan, Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Öğrenci pansiyonu, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonunu ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Doğan, eğitim kurumlarından Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Öğrenci Pansiyonu, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulunun 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğretime hazır olacağını, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu inşatlarının hızla devam ettiğini söyledi.