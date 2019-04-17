Eğitim kurumları ziyaret edildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, Şube Müdürü Serpil Şahin ve Sağlığın Geliştirilmesi Birimi Çalışanları ile Yozgat Özel Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sürmeli Özel Eğitim/Destek Eğitim Merkezi ziyaret edildi.