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Eğitim kurumları yenilendi

SARAYKENT ve Akdağmadeni ilçelerinde düzenlenen tören ile yenilenen lise binaları öğretime açıldı.

Eğitim kurumları yenilendi

SARAYKENT ve Akdağmadeni ilçelerinde düzenlenen tören ile yenilenen lise binaları öğretime açıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Eğitim kurumları yenilendi

Saraykent’te Anadolu Lisesi, Akdağmadeni’nde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci yurdunun açılışında Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da hazır bulundu. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaklaşık 2 yıldır Yozgat'ta eğitim kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kaliteli eğitimin disiplinli ve özverili çalışmadan geçtiğini dile getiren Yurtnaç, "Özellikle çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin çantasında birer kitap taşımasını istiyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'in Çile ve Çöle İnen Nur adlı kitaplarını 22 bin öğrenci üzerinde okutma gayreti içerisinde bulunduk. Bu çalışmalarımız bu yılda devam edecek. Yeni eğitim binamızın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Milletvekili Bozdağ da eğitimin önemine değinerek, "Ülkeleri, milletleri ve insanları güçlü kılan ve varlığını güçlü devam ettirmesini sağlayan en önemli şey, eğitimle elde edilen bilgidir" diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitime büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında eğitime büyük destekler verdik. Şöyle bir baktığımızda fiziki olarak yenilenen okul binalarını görüyorsunuz. Yozgat'ın sahip olduğu dersliklerin yüzde 50'sinden fazlasını biz bu son 16 yılda yaptık. Yozgat merkez ve ilçelerinde bulunan tüm okullarımızı yenileme imkanı bulduk. Bu bağlamda, Akdağmadeni'ne kazandırılan 24 derslikli İmam Hatip Lisesinin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, Akdağmadeni Erkek İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik öğrenci yurdunun, yaklaşık 9,5 milyon liraya mal olduğunu, Saraykent ilçesinde inşa ettirilen 16 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi binası için ise 4 milyon 300 bin lira harcandığını anlattı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle, Akdağmadeni Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi ve öğrenci pansiyonu, daha sonra da Saraykent ilçesine geçilerek, 16 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi binasının açılışı yapıldı.

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