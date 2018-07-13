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Eğitim kurumları denetlendi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Mehmet Esen ile birlikte Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Kurumu ile Üçler İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Eğitim kurumları denetlendi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Mehmet Esen ile birlikte Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Kurumu ile Üçler İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Eğitim kurumları denetlendi

Yoldaş, Kadılı Cumhuriyet İlköğretim Kurumunda TANAP projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdürü Gökhan Özkan’dan bilgi aldı. Çalışmaların kısa sürede sonuçlanacağı bilgisini alan Yoldaş, öğrencilerin yüreklerine dokunma derdiyle dertlenen okul idarecilerine, öğretmenlere ve tüm paydaşlarına, yapılan çalışmalarla okulun sahip olduğu imkanlarla sayılı okullarımızdan bir tanesi haline gelmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. 8.sınıftan mezun olan öğrencilerin tercih işlemlerini yerinde görmek için Üçler Ortaokulunu da ziyaret eden Yoldaş, tercih süreci ile ilgili Okul Müdürümüz Cengiz Karaca’dan bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okullarda devam eden tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının yerinde görülmesi, sağlıklı eğitim ortamlarının oluşturulması, öğrencilerimizin daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalara devam edileceğini, bu kapsamda okul ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

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