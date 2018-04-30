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Eğitim Kursu Tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği'nin ortak olduğu Cubo D'ıdeıas kurumu tarafından hazırlanan Portekiz Ulusal Ajansınca finanse edilen ‘Make Change Happen’ isimli proje kapsamında Portekiz'in Tomar şehrinde gerçekleştirilen eğitim çalışması tamamlandı.

Eğitim Kursu Tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği'nin ortak olduğu Cubo D'ıdeıas kurumu tarafından hazırlanan Portekiz Ulusal Ajansınca finanse edilen ‘Make Change Happen’ isimli proje kapsamında Portekiz'in Tomar şehrinde gerçekleştirilen eğitim çalışması tamamlandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitim Kursu Tamamlandı

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, projeye Portekiz, Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya ve Litvanya ülkelerinden toplamda 24 katılımcının yer aldığını söyledi. Uğuz, projeye derneği temsilen Fatma Gülbahar Ekinci, Mustafa Akgün ve Şeyma Tüysüz’ün katılım sağladığını kaydetti. Uğuz, ‘Projenin ilk günü tanışma oyunlarıyla başlandı. Eğitim süresince katılımcıların bir arada etkin çalışabilmesi için takım çalışması aktiviteleri yapıldı. Projenin diğer günlerinde engellilere hizmet veren bir kurum ziyaret edildi. Burada katılımcılar engellilerle farklı aktiviteler gerçekleştirdi. Merkezde Dokuma sınıfı, müzik sınıfı, resim sınıfı, yemek sınıfı, spor salonu dinlenme odası, çeşitli tedaviler için görsellerin kullanıldığı sınıflar ziyaret edilerek bilgiler alındı. Her ülke her akşam kültür geceleri düzenleyerek farklı ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi oldular’ dedi.
Dernek Başkanı Uğuz, projenin son gününde katılımcılara Erasmus+ ve Youthpass sertifikası hakkında detaylı bilgiler verilip, sertifika verildiğini sözlerine ekledi. 

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