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Eğitim konuşuldu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı toplantı verimli geçti.

Eğitim konuşuldu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı toplantı verimli geçti.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Eğitim konuşuldu

Yozgat Valisi Kadir Çakır, üniversite sınavının yaklaştığını hatırlatarak, il genelinde son sınıf öğrencilerinin bu sene ‘kalan süreyi en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirler?’ bunun yol haritasının çıkartılacağını söyledi. Vali Çakır, devam eden projelerin bulunduğunu da hatırlatarak, okullarda ufak tefek sıkıntıların da mutlaka var olduğunu, bunları karşılıklı olarak değerlendirebilmek için böyle bir toplantıda bir araya gelindiğini anlattı. Vali Çakır, ‘’Milli eğitim camiası tek başına olan bir camia değil. Milli eğitimin işbirliği yapması gereken kurumlar da var. İl Özel İdaresi gibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimiz gibi. Eğitim çok genel ve geniş bir alan. El birliğiyle gönül birliğiyle bir şeyler yapabiliriz. Eğitim camiamıza, başta il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz olmak üzere okul müdürlerimize, okul aile birliği başkanlarımıza, bizlerde dahil hepimize büyük işler düşüyor” dedi.
Ne olursa olsun eğitimi geliştirmemiz gerektiğinin altını çizen Vali Çakır, bunun da en belirleyici kriterinin üniversite sınavları olduğunu, dışardan birisinin Yozgat’ın eğitim durumunu tespit etmek için ‘bu ilden mezun olan çocuklar hangi üniversitelere gidiyor?, ne kadar puan alıyorlar?, ne gibi başarılara imza atıyorlar?’ gibi konulara baktıklarını bildirdi. Vali Çakır, bunun için okulların, okul müdürlerinin bu işin üzerine fazlasıyla düşmesi gerektiğine vurgu yaparak, kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğinin ifade etti. Vali Çakır, ‘’Çocuklarımızın ruhsal gelişimleri de çok önemli. Çocuklarımızın eğitimin yanında kendilerine sosyal alanlarında sunulması lazım… Basit gibi görünse de bir okulun bahçesinde ki bir voleybol filesi, bir masa tenisi, bir basketbol potası, gençlerimiz için büyük anlamlar ifade ediyor. Bu yönde de eksiklerimizi hızlı bir şekilde gidermemiz lazım. Okul aile birliklerinin, okul idaresi ve öğretmenleri ile birlikte işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Okul müdürlerimiz yanımıza gelsin, bizlerde programlarına gelmeye gayret gösteririz. Öğrencilerimizin ruh sağlığının ve beden sağlığının çok iyi olması için herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Bunun içinde bizlerin karşılıklı olarak bilgi alışverişine ihtiyacımız var bir birimizin eksiklerini gidermeye ihtiyacımız var” diye konuştu.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ile alakalı sunum yaptı. Toplantının son bölümünde katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunuldu.
 

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