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Eğitim konuşuldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Merkez İlçe Okul Müdürleri bir araya geldi.

Eğitim konuşuldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Merkez İlçe Okul Müdürleri bir araya geldi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Eğitim konuşuldu

Toplantıda, tatil döneminde eğitim öğretim hazırlıkları, ortaöğretim merkezi yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler, merkezi yerleştirme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı. Protokol kuralları, verimlilik ve etkililik, kurumsal iletişim, yaz okulları ve kursları, yapım ve onarımlar, taşımalı eğitim iş ve işlemleri, yakıt alımları iş ve işlemleri konuları görüşüldü. Tatil dönemi eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları, merkez yerleştirme sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ortaöğretim geçiş tercih ve yerleştirme iş ve işlemleri, yaz okulları ve kurslar görüşülerek gerekli istişareler yapılıp, kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Biz eğitimciler olarak heyecanımızı asla kaybetmemeliyiz. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başarıyla sona ermesinden dolayı sizlerin şahsında tüm eğitim camiasına teşekkür ederim. İlimiz, eğitimin huzurlu ve güvenle sağlandığı bir il. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan yavrularımızda bu huzur ve güven içeresinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Önümüzde uzun bir tatil dönemi var. Bu tatil döneminde okullarımızın onarım ve bakımlarını hızlı bir şekilde bitirip eğitim yuvalarımızın öğrencilerimiz için hazır hale gelmesi elzem bir husustur. Bunun yanında okul bahçelerimizi öğrencilerimizin kendi yeteneklerini sergileyebilecekleri ve okullarımızda hoşça vakit geçirebilecekleri yeşil alanlara dönüştürürsek, öğrencilerimizin derslere olan motivasyonunu arttırarak, başarı grafiğini yükselteceğimiz düşüncesindeyim. Okullarımız mahallenin en aydınlık yeridir. Halk eğitim merkezlerimizde ve okullarımızda vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik kendini geliştirebilecekleri kurslar açmamız çok fayda sağlayarak, tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacaktır’’ dedi.

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