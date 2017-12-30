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Eğitim konuşuldu

YOZGAT eğitiminin masaya yatırılıp, yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, yeni öneri ve görüşlerin sunulduğu ‘değerlendirme’ toplantısı, Akdağmadeni ilçesinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Eğitim konuşuldu

YOZGAT eğitiminin masaya yatırılıp, yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, yeni öneri ve görüşlerin sunulduğu ‘değerlendirme’ toplantısı, Akdağmadeni ilçesinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Eğitim konuşuldu

İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, birim amirleri sunum yaptı, bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarının sunumlarını slayt eşliğinde anlattı, taşımalı eğitim ile ilgili denetimler değerlendirildi. Protokol kuralları, kurumsal iletişimin önemi, öğrenci koçluğu uygulaması, yapılan çalışmalar, rehberlik çalışmaları, değerler eğitimi, okulların sorun analizlerinin tespiti, öğrencilerin yeteneklerinin tespiti, her öğrencinin yeteneği doğrultusunda bir sosyal etkinliğe dahil edilmesi, rehberlik servislerinin yaptığı çalışmalar, ödenekler ve kullanımı konuları görüşülerek, gerekli istişareler yapıldı, kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitimin anlamı, muhtevası, fıtrat eğitimi, bilgilerin içselleştirilmesi, davranışa dönüştürülmesi, kök değerlerimizin öğretilmesi, eğitimin yapı, hedef, süreç, işlev boyutlarının yönetilmesi, etkili okul, verimlilik, velilerin talepleri, eğitilmeleri, öğrenci koçluğu uygulanması, bilimsel ölçme-değerlendirme, akademik başarının izlenmesi, kurum kültürü, kurum iklimi konuları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, kurum ikliminin, Nisan ayında yağan yağmurdan sonra doğan güneş ve gök kuşağı hoşluğunda olması gerektiğini vurgulayarak, eğitimine katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür etti.

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