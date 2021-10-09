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Eğitim konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:59
Eğitim konuşuldu

Gönülalan ile Ekinci, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, ‘’Veteriner Fakültesine desteğimiz devam edecek ve öğrencilerimize kapımızın açık olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Sorgun her zaman öğrencilere kucak açacak ve eğitim hayatlarını verimli geçirmeleri için öğrencilerimize elimizden geleni yapmaya hazırız’’ dedi.

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