Eğitim Kalitesi Konuşuldu

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy başkanlık etti. Şube Müdürü, Yasin Gürsoy, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan süreci değerlendirdi. Gürsoy, ‘’Bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreç çok önemli bir süreçtir. Çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmakta olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerekmektedir’’ dedi.

Toplantı süresi içerisinde yönetici ve öğretmenlerin eğitim-öğretimde kaliteyi arttırabilmek için görüşleri değerlendirmeye alındı. Özellikle eğitim ve öğretimin mevcut yönetmelik doğrultusunda bütün okullarda eş güdümlü bir şekilde aynı saatlerde icra edilmesi kararına varıldı. Her ay tüm okul öncesi öğrencilerinin bir araya getirilerek, ebru sanatı, ritm tutma gibi aktivitelerin yapılarak, öğrencilerin okula devam motivasyonlarının arttırılmasının yaralı olacağı kanısına varıldı. Yıl içesinde sinema ve tiyatro etkinliklerine öğrencilerin götürülmesi üzerinde de planlamaların yapıldığı toplantının, her ay yapılması kararlaştırıldı.