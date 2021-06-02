Eğitim kaldığı yerden

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlatıp, ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitimin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlanılacağını duyurdu.

Yozgat'ta ilkokul öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklarının ellerinden tutup okullarına götüren veliler de bu sevince ortak oldu. Çocukların uzun zamandır evde olmaktan sıkıldığını belirten veliler, ‘’Çocuklarımız öğretmenlerini, arkadaşlarını özlemişlerdi. Bundan sonra bir daha kapanmaz, çocuklarımız eğitimlerini yüz yüze sürdürür’’ diye konuştu. Yozgat Valiliği, Kaymakamlıklar, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri de kendi sosyal medya hesaplarından, eğitim sürecine yönelik takvim konusunda bilgilendirmede bulundu. İlkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladıkları hatırlatılarak, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağı belirtildi. Covid19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlandığı, diğer okul öncesi eğitim kurumlarının mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, ‘’Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başladı. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir’’ denildi.