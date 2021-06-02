Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1432
ALTIN
524.701
DOLAR
8.5160
STERLİN
12.1513
EURO
10.4198

Eğitim kaldığı yerden

Yozgat'ta ilkokul öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime önümüzdeki pazartesi gününden itibaren geçileceği açıklandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:18
Eğitim kaldığı yerden

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlatıp, ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitimin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlanılacağını duyurdu.
Yozgat'ta ilkokul öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklarının ellerinden tutup okullarına götüren veliler de bu sevince ortak oldu. Çocukların uzun zamandır evde olmaktan sıkıldığını belirten veliler, ‘’Çocuklarımız öğretmenlerini, arkadaşlarını özlemişlerdi. Bundan sonra bir daha kapanmaz, çocuklarımız eğitimlerini yüz yüze sürdürür’’ diye konuştu. Yozgat Valiliği, Kaymakamlıklar, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri de kendi sosyal medya hesaplarından, eğitim sürecine yönelik takvim konusunda bilgilendirmede bulundu. İlkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladıkları hatırlatılarak, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağı belirtildi. Covid19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlandığı, diğer okul öncesi eğitim kurumlarının mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, ‘’Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başladı. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Kaldığı Yerden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygulama Evi hazır
Uygulama Evi hazır
MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA
MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim
Destekleme kursu
Destekleme kursu
Sınav öncesi değerlendirme
Sınav öncesi değerlendirme
Yarışmada derece yaptılar
Yarışmada derece yaptılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim