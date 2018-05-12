Eğitim iş tepkili

Tuygun, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bu sergilerde okul müdürleri doğal olarak bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve mülki amirlerini davet etmektedirler. Açılış programları bazı sendika başkanlarının şovuna dönüştürülmektedir. Sendika başkanının eline bir makas sıkıştırılıp kurdele kestirilmektedir. Bazı sendika başkanları davet edilip, kurdele kestirilirken, bazı sendika başkanları davet bile edilmiyor. Eğitim iş sendikası Yozgat il temsilciliği başkanı olarak okul müdürlerine şu soruları soruyorum, Davetlerde bazı sendika başkanlarını davet ederken, hangi kriterleri uyguluyorsunuz? Sendika başkanı davet ederken, okul müdürlerinin mülakatla atanmasının etkisi mi var? Kişisel ilişkiler mi bu davetlerde ön plana çıkıyor? Üye sayılarına göre mi değerlendirme yapılıyor? Sendika başkanı, milli eğitim müdürü gibi kurdele kesiyor. Hep aynı sendika başkanı... başka sendika başkanları neden açılış kurdelesini kesmiyor? Milli eğitim müdürü ve sayın valimizin bu durumdan haberdarlar mı?’’ dedi.