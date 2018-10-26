Eğitim İş Sendikası tepkili

Tuygun, ‘’Program, eğitim alanında yıllardır izlenen politikalarda köklü bir değişikliğe gidilmeyeceğini, eğitimde yaşanan ticarileşme, özelleştirme ve dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam edeceğini ortaya koymuştur’’ ifadelerini kullandı. Tuygun, beklentilerinin sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak, 3600 ek göstergenin getirilmesi yönünde olduğunu belirtti. Tuygun, ‘’Ancak sözleşme süresinin 4+2’den 3+1’e indirilmesi hiçbir anlam taşımadığı halde müjde gibi yansıtılmıştır. Yine orta öğretimde ders sayılarının azaltılması büyük bir norm sorunu yaratacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunun yıllardır olması istenmektedir ancak Meslek Kanunu hayata geçirilirken iş güvencesinin korunması ve çalışanların performans türü uygulamaya maruz bırakılmaması önemlidir. Öğretmenliğe kabulde uygulanan ve eğitim fakülteleri tarafından verilen pedagojik formasyon şartının kaldırılması, MEB bünyesinde verilecek olması yeni bir yandaş kayırma formülü yaratıldığına dair kaygılarımızı arttırmıştır. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların aşılmasının, çocukların nitelikli bir eğitime ulaşabilmesini sağlamak için bugüne kadar izlenen bilimsel olmayan eğitim politikalarını tamamen değiştirmekten geçmektedir. Yaşanan karanlık tablodan çıkışın tek yolu ise eğitimin eşit, parasız, bilimsel, laik ve kamusal niteliğinin arttırılmasıdır. Eğitim-İş olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimsel, laik ve demokratik eğitim mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşakların, akıl, bilim ve sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi için her türlü dayatmanın karşısında olacağız’’ diye konuştu.

