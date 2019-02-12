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Eğitim için kermes

YOZGAT Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerin çocukları için kermes düzenlendi.

Eğitim için kermes

YOZGAT Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi ailelerin çocukları için kermes düzenlendi.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Eğitim için kermes

Polis eşleri tarafından şehit ve gazi ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sunmak maksadıyla Polis Evi’nde kermes düzenlendi.
Kermese Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın işe Nalan Çakır ve polis eşleri katıldı.
Polis Evi içerisinde bulunan Kafe 155’te açılan kermesin iki gün süreceği öğrenildi.
Elde edilen gelir ise şehit ve gazi yakınlarının yararına ve çocuklarının eğitimine kullanılacağı bildirildi.

 

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