Eğitim için kermes

Polis eşleri tarafından şehit ve gazi ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sunmak maksadıyla Polis Evi’nde kermes düzenlendi.

Kermese Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın işe Nalan Çakır ve polis eşleri katıldı.

Polis Evi içerisinde bulunan Kafe 155’te açılan kermesin iki gün süreceği öğrenildi.

Elde edilen gelir ise şehit ve gazi yakınlarının yararına ve çocuklarının eğitimine kullanılacağı bildirildi.



