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Eğitim her yerde

Yozgat’ta destekleme ve yetiştirme kursları açıldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:10
Eğitim her yerde

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerin akademik gelişimlerinin takibi ve kazanım elde etme süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için yaz döneminde de Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıldığını söyledi. Yazıcı,  İl genelinde toplam 9 okulda açılan kurslarda 46 öğretmenin görev aldığını, 332 öğrencinin kurslara katılmaya devam ettiğini kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Lisesi'nde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret ederek, öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı, kişisel gelişimleri için bir plan dâhilinde yapmaları gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yazıcı, üst dil becerisi kazanmaları için kitap okumanın önemini vurgulayarak kendilerine sağlık, esenlik ve başarılar diledi.

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Eğitim Her Yerde
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