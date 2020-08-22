Eğitim hazırlıkları başladı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, kurum yöneticileri ve Okul Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemiyle 2020-2021 eğitim öğretime hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda seminerler, zümre toplantıları, zümre paylaşım platformu, salgınla ilgili tedbirler, okulların bakım, onarım ve tamiratları, okul gelişim planları, dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaçlarının tespiti, ders kitaplarının dağıtımı, uzaktan eğitim süreçleri ele alındı. Canlı ders anlatımı, salgının yayılmaması için alınacak tedbirler, akademik başarının değerlendirmesi, soru bankasının kurulması, rehberlik, psikolojik danışma hizmetleri, değişen yönetmelik, krizden önce tedbir alınması, okulların dezenfekte edilmesi, okulların açılması, sosyal medya paylaşımları, dikkat edilmesi, mezun lise öğrencilerin takibi, yeni projelerle ilgi konular görüşülerek, kararlar alındı. Okul müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yazıcı, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı, sağlıklı ve başarılı olması temennisinde bulunarak toplantıya katılan herkese teşekkür etti.