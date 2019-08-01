Eğitim hazırlığı

Uğuz, ‘Genç arkadaşlarımızın bu eğitimden faydalanmasını istiyoruz. Çalışmamız, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilmektedir. Bu çalışma, 18-30 yaş arası gençlerin dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayabilmesi için dijital iletişim, sosyal medya araçlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini arttırılması hedeflenmektedir. Bu çalışma ile gençlerin dijital araçlardan nasıl yararlanabileceğine odaklanılacak. 2 günlük eğitimde katılımcılara dijital araçlar ve sosyal medya mecralarının kullanımı ile ilgili pratik bilgiler atölye çalışmaları aracılığıyla aktarılacaktır. Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları, beyin fırtınası gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanacaktır’ dedi.