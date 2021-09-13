Eğitim haftası kutlanacak

Yaklaşık bir yıllık aradan sonra yüz yüze eğitime önce Anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi, ardından da geçtiğimiz hafta başında tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün yapılacak törenle İlköğretim Haftası etkinliklerine start verilecek. Yozgat’ta bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Ortaokulu'nda tören düzenlenecek. Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve öğrenci velileri konuşma yapacak, şiirler okunacak, halkoyunları gösterisinde bulunacak. 8. sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine çiçek verip, ‘Hoş geldiniz’ diyecek. İlk ders zili çalacak, sınıf ziyaretinde bulunularak, etkinlik tamamlanacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat il genelinde 6 bin 8 okul öncesi, 42 bin 249 temel eğitim, 23 bin 161 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 71 bin 419 öğrencinin 429 okulda eğitim öğretime başladığını bildirdi. Okullarda 6 bin 109 eğitim neferi öğretmen görev yapacağını kaydeden Yazıcı, Covid19 nedeniyle eğitim kurumlarında gerekli önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.