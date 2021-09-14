Eğitim haftası başladı

Yozgat’ta İlköğretim Haftası Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Yozgat’ta 6008 okul öncesi, 42 bin 249 temel eğitim, 23 bin 161 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 71 bin 419 öğrencinin 452 okulda eğitim yaptığı kaydedildi. İlköğretim Haftası’nın başlaması nedeniyle düzenlenen törende şiirler okundu, halkoyunları ekibi gösteri yaptı. Ortaokul öğrencileri Anaokuluna yeni başlayan öğrencilere çiçek sundu, ‘Hoş geldiniz’ dedi. Ardından ders zili çaldı, öğrenciler sınıflarına koşar adım gitti. Törene, Yozgat Vali Yardımcısı Engin Tok, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katıldı. Çocukların şiir okuması, şarkı söylemeleri, halk oyunları gösterileri, 8.sınıf öğrencilerinin anaokulu öğrencilerine çiçek vermesi sonrasında Vali Yardımcısı Engin Tok’un çocuklarla beraber okul zili çalması tören tamamlandı. Vali Yardımcısı Tok, Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ile birlikte sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı konuşmasına, ‘’Göz aydınlığı, evlerin neşesi, bu günün, geleceğin umut, gurur kaynağı sevgili çocukların hizmetkârı olmanın, yüz yüze eğitime başlayarak onlara yeniden kavuşmanın sevinci, mutluluğu içindeyiz’’ diyerek başladı. Yazıcı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşmak, çocukların bu hedef doğrultusunda yetişmelerini sağlamak için tüm süreçler dahilinde, hazırlık ve planlama işlemleri tamamlanarak eğitime başlanıldığını aktardı. Yazıcı, ‘’732 bin 686 ücretsiz ders kitabı öğrencilerimize dağıtılmıştır. En son yapılan öğretmen atama sürecinde İlimize 200 sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştır. Eğitim ailemize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyerek, sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum. Hassaten salgın sürecinde okullarımızda her türlü tedbir alınmış ve tüm süreçler titizlikle takip edilmektedir. Çocuklarımızın okul haricindeki diğer yaşam alanlarında da yetişkinler olarak bizlerin salgın kurallarına uygun hareket etmemiz oldukça önemli ve elzemdir’’ diye konuştu.

Yazıcı, Türkiye’nin dünyanın en stratejik coğrafyasında bulunduğunu, bu nedenle, Vatana, Millete yönelik yapılan saldırıların, ihanetlerin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğinin bilincinde olduklarını bildirdi. Yazıcı, bu bilinçten hareketle, daha güçlü bir Türkiye için, maziden atiye giden kutlu yürüyüşe Milletin kök değerleriyle bezenmiş, akademik bilgi, beceriyle donatılmış, Atatürk’ün ifadesiyle, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmek öncellikli görev ve sorumluluğunda olduklarına vurgu yaptı. Yazıcı, ‘’Bu sorumluluğun ifası için her türlü yorgunluk bizim için huzur ve mutluluk kaynağıdır. Bu huzurun tadıyla hemhal olan, yeryüzünün ve kalplerin baş mimarı saygıdeğer öğretmenlerimize, çocuklarımızı yetiştirip bizlere emanet eden kıymetli anne ve babalara şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, eğitimin tüm süreçlerinde yardım, destekleriyle moral ve motivasyonumuzu artıran Milli Eğitim Bakanı, Yozgat Valisi ile tüm Devlet Ricaline, kurum, kuruluşlara teşekkür etti. Yazıcı, ‘’Birlikte çalışmaktan kıvanç duyduğum mesai arkadaşlarıma, güzel yurdumuzu emanet edeceğimiz evlatlarımızın mutlu ve umutlu olmaları için fedakarca gayret eden öğretmen arkadaşlarıma, eğitim çalışanlarına, velilerimize, Yozgat Halkı’na teşekkür ederim. Yeni öğretim yılının İlimiz ve Ülkemize hayırlı olması, tüm çocukların neşe ve huzurlarının daim, bahtlarının açık olması temennisiyle, Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi minnet ve şükran ile anarak saygılarımı sunarım’’ ifadeleriyle konuşmasını noktaladı. •SÜMEYYE İLHAN•