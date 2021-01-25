Eğitim geriye gidiyor

Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Göreve başlarken ‘Türkiye'nin eğitim sisteminin tamamını, tüm alt sistemleriyle birlikte geleceğe hazırlayacağız’ diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu sözleri hala hafızalardayken, eğitimi geleceğe taşımak bir yana dursun, yıllarca geriye götüren uygulamalara sahne olmuştur’’ dedi. Tuygun, pandemi sürecinde eğitimdeki eşitsizliklerin daha da derinleştiğine vurgu yaptı, Üniversitelerin ‘Bilimin Kalesi’ değil AK Parti'nin ‘Gözcü Kulesi’ olduğunu ileri sürdü. Tuygun, ‘’Eğitimin paydaşlarından göstermelik olarak görüş almak yerine, fikirlerimize ve önerilerimize gerçek anlamda kulak vermelidir. Durum ağırlaşmakta, enkaz toparlanamaz hale gelmektedir. Ancak tüm bu karanlık tabloya rağmen, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri, O'nun gelecek nesilleri emanet etmeye layık bulduğu öğretmenler olarak parasız, bilimsel, laik, çağdaş bir eğitim sistemi için işimiz, ekmeğimiz ve çocuklarımızın geleceği için mücadele etmekten onur duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.