Eğitim Fakültesinden seminer

Düzenlenen programa Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nezahat Güçlü, Dekan Yardımcıları Doçent Doktor Gürsel Güler ve Doçent Doktor Hacı Çoban ile birlikte fakülte akademik personeli katıldı. Program Doçent Doktor Canan Koç'un 'Öğretme - Öğrenme Süreçlerinin Düzenlenmesinde Çağdaş Yaklaşımlar' isimli sunumu ile başladı. Cuma gününe kadar devam edecek olan program Salı günü Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından ‘Araştırma Projesi Hazırlama Ve Yürütme Eğitimi’, Çarşamba günü Dr. Öğr. Üyesi Dilşat Peker Ünal tarfından ‘Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerinde Yeni Uygulamalar’ ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak tarafından ‘Eğitimde Teknoloji Kullanımı Ve Görsel Materyal Tasarımı’, Perşembe günü Dr. Öğr. Üyesi Aygül Nalbant tarafından ‘Üniversite Öğrencilerinin Gelişim Ve Öğrenme Özellikleri’ ve Prof. Dr. Emine Babaoğlan tarafından ‘Çelik Çağdaş Sınıf Yönetimi Becerileri’, Cuma günü Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sırgancı tarafından ‘Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme’ ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dadandı tarafından ‘Uygulamalı İstatistik’ eğitimi verilecek.