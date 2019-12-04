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Eğitim elçimiz

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yurdun her bölgesinde düzenlenen etkinliklere gönüllü destek verip, görev alarak, hem bilgilerini paylaşıyor, hem de Yozgat’ın tanıtımını yapıyor.

Eğitim elçimiz

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yurdun her bölgesinde düzenlenen etkinliklere gönüllü destek verip, görev alarak, hem bilgilerini paylaşıyor, hem de Yozgat’ın tanıtımını yapıyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Eğitim elçimiz

‘Yozgat’ın gönüllü tanıtım elçisi’ olarak da adlandırılan Böyükata, dönem içerisinde üçüncü kez Karabük Üniversitesi’nde düzenlenen, sağlık bilimleri alanında akademisyenlere proje hazırlama eğitiminde görev aldı.  Karabük Üniversitesi bilimsel araştırma ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilinç artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliklerinden bu dönem üçüncüsü sağlık bilimleri alanında düzenlendi. Üniversitede görevli 20 civarında akademisyenin yararlandığı, iki gün süren programda, destek programları, başvuru süreçleri, proje hazırlama ve uygulama, akademik girişimcilik konularında bilgiler verildi. Proje fikirlerinin yazım ve sunum aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlarda teorik ve uygulamalı faaliyetler gerçekleştirildi. Eğitim verilerek, beceri ve donanımlarının geliştirilmesi, proje destek programlarına yönelik olarak; proje yazmaya ilgilerini artırmak, araştırma becerilerini geliştirmek, yeni çalışma konusu belirleyebilme tekniklerini ve girişimcilik yönünde donanım kazandırmak için eğitim semineri ve etkinlikler gerçekleştirildi. Eğitim programın sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, katılımcı akademisyenlere katılım belgelerini, katkılarından dolayı da Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve eğitmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

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