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Eğitim elçimiz durmuyor

BOZOK Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğine de eğitmen olarak destek verdi.

Eğitim elçimiz durmuyor

BOZOK Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğine de eğitmen olarak destek verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Eğitim elçimiz durmuyor

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve etkinliğin Koordinatörlüğünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu’nun üstlendiği programdan 28 araştırmacı yararlandı. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Türkiye’nin nitelikli araştırmalara olan ihtiyacı sürekli artmaktadır. Problemlerin çözümlerini aramada üniversitelerin hem rolü hem de sorumlulukları büyüktür. Rutini yapan insanlar çoğunluktadır, yapılacak işlerin önünde bilerek yada bilmeyerek zorluk çıkaranlarda az değildir. Ancak güzel işler yapmaya eğilimli insanların çok daha yoğun bir çaba içerinde olması gerekiyor. Akademik potansiyelin geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve üniversitelerde topluma yansıtılabilecek çalışmaların çoğaltabilmesi için proje tabanlı aktivitelere ağırlık verilmelidir” dedi. 
Düzenlenen etkinliğin değerinin bilincinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Böyükata, bu tür eğitimleri devam ettirmenin ülke için bir borç olduğunu da vurguladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’in ülke sorunlarına dönük akademik çevrelerin inisiyatif almasının önemine dair yaptığı değerlendirme konuşması sonrası katkı veren eğitmenlere teşekkür belgesi ve yararlanıcılara da katılım belgesi takdim edildi.
 

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