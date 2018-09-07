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Eğitim dönemine hazırlık

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okul ve kurumlarda yapılan seminer çalışmaları ile eğitim öğretime hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Eğitim dönemine hazırlık

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okul ve kurumlarda yapılan seminer çalışmaları ile eğitim öğretime hazırlık çalışmaları devam ediyor.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Eğitim dönemine hazırlık

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ile birlikte Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesini ziyaret ederek, hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Okullarda öğretmenlerin seminer çalışmalarına iştirak eden Yazıcı, hem akademik başarının artırılması hem de öğrencilere değer duygularının kazandırılması için çalışmaların planlı bir şekilde ve bilimsel zeminde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yazıcı, derslerin işlenişlerinde kazanımlara uygun metot ve yöntemlerin belirlenmesi, her kazanımın ölçülmesi ve ölçeklere işlenerek tam öğrenme ilkesine göre çalışılması, velilerin sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların çözümüne yönelik okul içi seminerler düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yazıcı, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin birlikte kitap okuyarak, sosyal öğrenme yöntemiyle öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, veli öğrenci ve şube rehber öğretmenin birlikte, öğrenciye yönelik çalışma, etkinlik programı hazırlanması, programın müştereken takip edilmesinin önemine değindi. Yazıcı, ‘’Her öğrencinin yeteneklerinin tespit edilerek, en az bir etkinlik içerisine dahil edilmesi gerekir. Asıl olan çocuklarımızın mutlu olması, mutlu öğrenci umutlu, umutlu öğrenci de başarılı olacaktır’’ dedi.

Çocukların, bugünümüz ve geleceğimizin tamamı ile doğrudan ilgili olduğuna vurgu yapan Yazıcı, yönetici, öğretmen ve tüm çalışanlara teşekkür etti, sağlık ve esenlikler içeresinde bir ders yılı geçirilmesi temennisinde bulundu.

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