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Eğitim destek bekliyor

SARAYKENT ilçesinde eğitim-öğretim veren okulların bir kısmının tadilat ve onarıma ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

Eğitim destek bekliyor

SARAYKENT ilçesinde eğitim-öğretim veren okulların bir kısmının tadilat ve onarıma ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Eğitim destek bekliyor

Yozgat İl Genel Meclisinde gündeme gelen konuyla ilgili İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
Raporda özellikle taşıma sistemiyle eğitim-öğretim veren okullardan bazılarının tadilat ve onarıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. İlçede bulunan Mehmet Akif Ersoy Anaokulunun çocuk oyun parkına, Beytullah Yeşil İmam Hatip Ortaokulun dış cephe yalıtımına, Dedefakılı İlk ve Ortaokulun ise bahçesinin çamur içinde kalmasından dolayı kilitle parkeye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Okunan rapor oybirliğiyle kabul edildi.

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SaraykentEğitim Destek Bekliyor
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