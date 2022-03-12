Eğitim Değerlendirme Toplantısı

İl Milli Müdürü Yusuf Yazıcı, çalışmaları yerinde incelemek ve değerlendirmek üzere Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerine giderek, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut eşliğinde okul müdürleri ile değerlendirme toplantı yaptı. Toplantıda, İlçelerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Yazıcı, sosyal medya etiği, sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler, ESER Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, Anneler Okulda Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, Liselere Geçiş Sistemi(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'ye hazırlık çalışmaları, randevu sistemi ile öğrenci görüşmeleri ve yapılan eğitimler, velilere yönelik verilen eğitimler, öğrencilerin kazanım süreçlerinin incelenmesi ve öğrenme stillerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar hakkında görüşerek, fikir alışverişinde bulundu.



Yazıcı, okul müdürlerinin her birinin yaptığı çalışmaları tek tek dinleyerek, müdürlerle birlikte değerlendirme yaptı. Yazıcı, her bir öğrencinin mutlaka en az bir baskın yeteneği olduğunu ve bu yeteneğin keşfedilmesinin öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatına yansıyacak olumlu etkilerinden bahsetti. Okul müdürlerinin istek ve taleplerini alan Yazıcı, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürleri de, İlçelerinde verilen eğitim ve yürütülen çalışmalar adına verimli geçen toplantıya katılımlarından ve ilçelerini ziyaret etmesinden dolayı Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

KAYMAKAMA ZİYARET

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın’ı makamında ziyaret ederek İlçede yürütülen eğitim çalışmaları ilgili konuları görüştü. •Sümeyye İlhan•