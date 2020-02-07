Eğitim değerlendirildi

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. 2019-2020 ders yılının birinci döneminin değerlendirilmesi, ikinci dönem yapılacak çalışmalar, Liseye Geçiş Sınavı yerleştirme, kontenjanların görüşülmesi, tasarruf tedbirleri, 2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları, PİSA sonuçları değerlendirildi. Akademik başarının artırılması için yapılacak çalışmalar, kitap okuma alışkanlığının artırılması konuları da görüşülüp, ilçe gelişim planlarının değerlendirme sunumları yapıldı, gerekli istişarelerin ardından kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, gündem maddelerinin yanı sıra okul gelişim planları, öğrencilerimizin öğrenme stilleri, sınıf yönetimi, resmi yazışma kuralları, öğrencilerimizin yetenek analizi, veli-öğrenci iletişimi, dezavantajlı öğrencilerin eğitimi ve beceri-tasarım atölyeleri konularına değindi. Yazıcı, Yozgat eğitimine katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür edip, iyi dilek ve temennilerle toplantıyı sonlandırdı.