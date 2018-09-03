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Eğitim değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı, eğitim kurumlarının son durumları görüşüldü.

Eğitim değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı, eğitim kurumlarının son durumları görüşüldü.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitim değerlendirildi

Yozgat Merkezinde bulunan Okul Müdürleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli ve Bozok Toplantı salonlarındaki toplantılarda, sunumlar yapıldı, paylaşımlarda bulunuldu, birimlere ilgili konular görüşüldü. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri tarafından yapıldı, soru, görüş ve önerilerinin ardından istişarelerde bulunuldu. Değerler eğitiminin okulların belirlenen sorun analizlerine göre yapılması, okuma-yazma seferberliğine verilen desteğin artarak devam ettirilmesi, hayat boyu öğrenme kurs sayısının 2 katına çıkarılması istendi. Sıfır Atık Projesi çalışmaların devam ettiği hatırlatıldı, Rehberlik Faaliyetleri kapsamında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. İl Strateji Belgesindeki çalışmaların titizlikle yapılması ve takip edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, temel amacın, önce öğrenciyi sonra veliyi daha sonra öğrencinin yetiştiği çevreyi tanımak, doğru analizler yapıp, eylem planı geliştirerek, doğru eğitimi uygulamak olduğunu söyledi. Yazıcı, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin Ülkemize, İlimize, eğitim camiasına, öğretmen, veli ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

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